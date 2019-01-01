В салон N. Bar требуется мастер маникюра и педикюра!

Описание

Мы предлагаем:

• Работу в красивом современном салоне в центре города, 2 минуты от метро;

• Большую клиентскую база и плотную запись;

• Дружный коллектив;

• Качественные расходные материалы;

• Удобное рабочее место и аппараты Strong;

• Возможность повышения квалификации;

• Высокий доход, работа на % (30-40 тысяч крон в месяц).