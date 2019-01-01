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В салон N. Bar требуется мастер маникюра и педикюра!

Размещено 28 марта 17:34
Тип занятости
Полный день
Профессия
Мастер маникюра
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 6
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
N. Bar
Описание

Мы предлагаем:
• Работу в красивом современном салоне в центре города, 2 минуты от метро;
• Большую клиентскую база и плотную запись;
• Дружный коллектив;
• Качественные расходные материалы;
• Удобное рабочее место и аппараты Strong;
• Возможность повышения квалификации;
• Высокий доход, работа на % (30-40 тысяч крон в месяц).

Требования

Мы ждём Вас, если:
• У Вас есть опыт работы или большое; желание учиться и совершенствоваться;
• Минимальное знание Чешского языка;
• Легальное прибывание в Чехии.

Контакты:

Виктория Филипова

nail-bar@seznam.cz

+420 774 582 524



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