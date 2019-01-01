В салон N. Bar требуется мастер маникюра и педикюра!

Мы предлагаем:
• Работу в красивом современном салоне в центре города, 2 минуты от метро;
• Большую клиентскую база и плотную запись;
• Дружный коллектив;
• Качественные расходные материалы;
• Удобное рабочее место и аппараты Strong;
• Возможность повышения квалификации;
• Высокий доход, работа на % (30-40 тысяч крон в месяц).
Мы ждём Вас, если:
• У Вас есть опыт работы или большое; желание учиться и совершенствоваться;
• Минимальное знание Чешского языка;
• Легальное прибывание в Чехии.
Виктория Филипова
nail-bar@seznam.cz
+420 774 582 524