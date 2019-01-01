Менеджер в интернет-магазин

Обязанности:
сборка товара по накладным;
упаковка товаров;
прием/отправка грузов транспортными службами;
общение с сотрудниками транспортных служб и таможни;
поддержание порядка и чистоты.
Требования:
возраст - от 18 до 35 лет;
пол - женский;
владение ПК;
знание чешского, английского языка - минимум B2
Личные качества:
ответственность, пунктуальность, обучаемость, внимательность, пряморукость, отсутствие вредных привычек.
Условия работы:
работа в офисе в центре Праги;
график 3 дня в неделю по 6 часов;
оплата дважды в месяц;
оплачиваемая стажировка.
Виталий
hr@photo-vision.eu
608 820 955