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Менеджер в интернет-магазин

Размещено 02 апреля 09:42
Тип занятости
Полный день
Профессия
Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Обязанности:
сборка товара по накладным;
упаковка товаров;
прием/отправка грузов транспортными службами;
общение с сотрудниками транспортных служб и таможни;
поддержание порядка и чистоты.

Требования

Требования:
возраст - от 18 до 35 лет;
пол - женский;
владение ПК;
знание чешского, английского языка - минимум B2

Личные качества:
ответственность, пунктуальность, обучаемость, внимательность, пряморукость, отсутствие вредных привычек.

Условия

Условия работы:
работа в офисе в центре Праги;
график 3 дня в неделю по 6 часов;
оплата дважды в месяц;
оплачиваемая стажировка.

Контакты:

Виталий

hr@photo-vision.eu

608 820 955



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