Административный сотрудник в отдел управления недвижимостью

Тип занятости Полный день Профессия Административный работник Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата не указана Компания Lekvi group

Описание Описание работы:

- осуществление коммуникации с собственниками квартир

- осуществление коммуникации с арендаторами квартир

- Подготовка документации (договора аренды, доп соглашения к договорам, договора управления и тд)

- приемка/передача квартир от арендаторов / арендаторам и подготовка соответвующей документации

- общение с коммунальными компаниями (ТСЖ)

- контроль оплат арендной платы и исполнения условий договора аренды

- помощь в решение вопросов, возникающих в ходе аренды ( согласование ремонтных работ с хозяином квартиры

Требования знание языков (русский, чешский не ниже В2, английский на минимальном уровне), права кат. В (не обязательно, но будет плюсом), НЕ СТУДЕНТЫ, активные, коммуникабельные и позитивно настроенные люди.