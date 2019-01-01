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Административный сотрудник в отдел управления недвижимостью

Размещено Вчера 16:06
Тип занятости
Полный день
Профессия
Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Lekvi group
Описание

Описание работы:
- осуществление коммуникации с собственниками квартир
- осуществление коммуникации с арендаторами квартир
- Подготовка документации (договора аренды, доп соглашения к договорам, договора управления и тд)
- приемка/передача квартир от арендаторов / арендаторам и подготовка соответвующей документации
- общение с коммунальными компаниями (ТСЖ)
- контроль оплат арендной платы и исполнения условий договора аренды
- помощь в решение вопросов, возникающих в ходе аренды ( согласование ремонтных работ с хозяином квартиры

Требования

знание языков (русский, чешский не ниже В2, английский на минимальном уровне), права кат. В (не обязательно, но будет плюсом), НЕ СТУДЕНТЫ, активные, коммуникабельные и позитивно настроенные люди.

Условия

График работы пн - пт с 9:00-18:00

Ноутбук, телефон, оплачиваемая связь, служебный автомобиль,оплачиваемый отпуск более 5 недель.
Испытательный срок 18.000 крон. После з/п в среднем 27 000 — 30 000
В компании существует система премий и бонусов.

Контакты:

hr@lekvi.cz

+420776737390



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