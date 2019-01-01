Административный сотрудник в отдел управления недвижимостью

Описание работы:
- осуществление коммуникации с собственниками квартир
- осуществление коммуникации с арендаторами квартир
- Подготовка документации (договора аренды, доп соглашения к договорам, договора управления и тд)
- приемка/передача квартир от арендаторов / арендаторам и подготовка соответвующей документации
- общение с коммунальными компаниями (ТСЖ)
- контроль оплат арендной платы и исполнения условий договора аренды
- помощь в решение вопросов, возникающих в ходе аренды ( согласование ремонтных работ с хозяином квартиры
знание языков (русский, чешский не ниже В2, английский на минимальном уровне), права кат. В (не обязательно, но будет плюсом), НЕ СТУДЕНТЫ, активные, коммуникабельные и позитивно настроенные люди.
График работы пн - пт с 9:00-18:00
Ноутбук, телефон, оплачиваемая связь, служебный автомобиль,оплачиваемый отпуск более 5 недель.
Испытательный срок 18.000 крон. После з/п в среднем 27 000 — 30 000
В компании существует система премий и бонусов.
hr@lekvi.cz
+420776737390