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Торговый представитель

Размещено Вчера 15:17
Тип занятости
Полный день
Профессия
Торговый представитель
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Требуется торговый представитель для распространения сувенирной продукции (магазины розничной торговли, сети и тд)
Должностные обязанности:
- Создание и развитие клиентской базы;
- Заключение договоров о поставке товара;
- Своевременное предоставление отчетности;
- Желательно наличие автомобиля и водительских прав.

Требования

Требования:
Высокие коммуникативные навыки, аналитические способности, ответственность, пунктуальность, нацеленность на результат, презентабельный внешний вид.

Условия

Стабильная заработная плата (фиксированный оклад + процент с продаж)

Контакты:

Андрей Серебров

office@fulgentworld.com

+ 420 607 011 823



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