Требуется торговый представитель для распространения сувенирной продукции (магазины розничной торговли, сети и тд)
Должностные обязанности:
- Создание и развитие клиентской базы;
- Заключение договоров о поставке товара;
- Своевременное предоставление отчетности;
- Желательно наличие автомобиля и водительских прав.
Требования:
Высокие коммуникативные навыки, аналитические способности, ответственность, пунктуальность, нацеленность на результат, презентабельный внешний вид.
Стабильная заработная плата (фиксированный оклад + процент с продаж)
Андрей Серебров
office@fulgentworld.com
+ 420 607 011 823