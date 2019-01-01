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Программист PHP
Размещено 18 апреля 19:11
Тип занятости
Полный день
Профессия
Программист
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
25 000 CZK
Компания
TMT
Описание
Ищем Програмиста php
помощника по работе с клиентами
Условия
Работа в офисе
обученик
Контакты:
Alex
mazur@tmtsoft.cz
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