ПРАГА
В компанию FlashTaxi - требуется Менеджер офиса
Обязанности:
• Встреча и консультирование посетителей
• Прием и распределение входящих звонков
• Регистрация входящей/исходящей корреспонденции
• Взаимодействие с технической службой, другими отделами
Требования:
• Чешский/Английский языки
• Желателен опыт работы
• Знание офисной оргтехники
• Уверенный пользователь ПК
• Доброжелательность, знание основ делового этикета, ответственность, внимательность,
отзывчивость
• Готовность помочь сотрудникам и гостям офиса в решении административно-хозяйственных
вопросов
Условия:
• З/П от 25.000 + бонусы в испытательном сроке ( до 3 месяцев ) и 35.000 + бонусы после
• График работы - по согласованию
• Корпоративная связь
• Возможность совмещать с другой работой/учёбой
!!! ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛ. +420 774 274 016
С уважением
Team FlashTaxi
Lucian Bochis
support2@e-globaltaxi.com
+420 774 274 016