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Менеджер офиса

Размещено Вчера 14:25
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по работе с клиентами, Менеджер по персоналу, Руководитель группы
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
400 USD
Компания
Flash Taxi
Описание

ПРАГА
В компанию FlashTaxi - требуется Менеджер офиса

Обязанности:
• Встреча и консультирование посетителей
• Прием и распределение входящих звонков
• Регистрация входящей/исходящей корреспонденции
• Взаимодействие с технической службой, другими отделами

Требования:
• Чешский/Английский языки
• Желателен опыт работы
• Знание офисной оргтехники
• Уверенный пользователь ПК
• Доброжелательность, знание основ делового этикета, ответственность, внимательность,
отзывчивость
• Готовность помочь сотрудникам и гостям офиса в решении административно-хозяйственных
вопросов

Условия:
• З/П от 25.000 + бонусы в испытательном сроке ( до 3 месяцев ) и 35.000 + бонусы после
• График работы - по согласованию
• Корпоративная связь
• Возможность совмещать с другой работой/учёбой

!!! ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛ. +420 774 274 016
С уважением
Team FlashTaxi

Контакты:

Lucian Bochis

support2@e-globaltaxi.com

+420 774 274 016



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