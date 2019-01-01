Менеджер по работе с клиентами, Менеджер по персоналу, Руководитель группы

Описание

ПРАГА

В компанию FlashTaxi - требуется Менеджер офиса

Обязанности:

• Встреча и консультирование посетителей

• Прием и распределение входящих звонков

• Регистрация входящей/исходящей корреспонденции

• Взаимодействие с технической службой, другими отделами

Требования:

• Чешский/Английский языки

• Желателен опыт работы

• Знание офисной оргтехники

• Уверенный пользователь ПК

• Доброжелательность, знание основ делового этикета, ответственность, внимательность,

отзывчивость

• Готовность помочь сотрудникам и гостям офиса в решении административно-хозяйственных

вопросов

Условия:

• З/П от 25.000 + бонусы в испытательном сроке ( до 3 месяцев ) и 35.000 + бонусы после

• График работы - по согласованию

• Корпоративная связь

• Возможность совмещать с другой работой/учёбой

!!! ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛ. +420 774 274 016

С уважением

Team FlashTaxi