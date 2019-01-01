Менеджер по работе с туристической недвижимостью

В нашу динамичную развивающуюся команду ищем нового сотрудника.
- Передача ключей от апартаментов гостям
- Общение с гостями во время их заселения
- Принимать оплаты от гостей
- Возможность работать удаленно от 14:00 до 20:00
- Возможность работать в выходные дни
- Умение находить общий язык с незнакомыми людьми
- Языки: чешский и английский на разговорном уровне
- Работу в дружном коллективе
- Возможность совмещать работу с обучением (подходит для студентов)
- Официальное трудоустройство
- Регулярные тимбилдинги
- з/п + бонусы
Наталья
info@refa-group.eu
+420 777 001 056