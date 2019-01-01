Менеджер по работе с туристической недвижимостью

Требования

- Передача ключей от апартаментов гостям

- Общение с гостями во время их заселения

- Принимать оплаты от гостей

- Возможность работать удаленно от 14:00 до 20:00

- Возможность работать в выходные дни

- Умение находить общий язык с незнакомыми людьми

- Языки: чешский и английский на разговорном уровне