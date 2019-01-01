Компания, занимающаяся разработкой платформ в индустрии iGambling приглашает на работу уникального специалиста на позицию IT Mentor с богатым прошлым в роли Senior PHP разработчика.
Вашей основной задачей будет оценка технических знаний будущих и действующих сотрудников, передача знаний внутри компании и организация процесса развития необходимых профессиональных знаний коллег с тем, чтобы способствовать их успешному карьерному продвижению.
Требования:
• Знание PHP 5.5+, 7; MVC, ООП
• Знание PHP фреймворк jd (Symfony, Yii, Laravel)
• Опыт работы с MySQL
• Опыт проектирования баз данных и написания запросов (SQL)
• Опыт работы с Git.
• Опыт API интеграций
•Знание Redis, RabbitMQ
• Умение разбираться в чужом коде
• Понимание принципов построения современных веб-приложений
• Опыт проведения интервью и аттестаций
Функционал:
• Проведение технических интервью
• Кодревью кандидатов / действующих сотрудников с предоставлением развернутой обратной связи
• Составление программ развития разработчиков в векторе, в котором идет компания
• Составление карт компетенции для каждого уровня разработчиков в компании
• Организация обучения и адаптации новичков
• Планирование и проведение аттестаций
• Подбор курсов/книг/вебинаров для повышения квалификации разработчиков
Предлагаем:
• Уникальный опыт в менторстве
• Визовая поддержка и частичная компенсации расходов на переезд в Чехию
• Гибкое начало рабочего дня
• Уроки английского и чешского языков каждую неделю
• Работу в русскоязычной команде
Rimma
hr@casexe.com