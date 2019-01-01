Описание

Компания, занимающаяся разработкой платформ в индустрии iGambling приглашает на работу уникального специалиста на позицию IT Mentor с богатым прошлым в роли Senior PHP разработчика.

Вашей основной задачей будет оценка технических знаний будущих и действующих сотрудников, передача знаний внутри компании и организация процесса развития необходимых профессиональных знаний коллег с тем, чтобы способствовать их успешному карьерному продвижению.

Требования:

• Знание PHP 5.5+, 7; MVC, ООП

• Знание PHP фреймворк jd (Symfony, Yii, Laravel)

• Опыт работы с MySQL

• Опыт проектирования баз данных и написания запросов (SQL)

• Опыт работы с Git.

• Опыт API интеграций

•Знание Redis, RabbitMQ

• Умение разбираться в чужом коде

• Понимание принципов построения современных веб-приложений

• Опыт проведения интервью и аттестаций

Функционал:

• Проведение технических интервью

• Кодревью кандидатов / действующих сотрудников с предоставлением развернутой обратной связи

• Составление программ развития разработчиков в векторе, в котором идет компания

• Составление карт компетенции для каждого уровня разработчиков в компании

• Организация обучения и адаптации новичков

• Планирование и проведение аттестаций

• Подбор курсов/книг/вебинаров для повышения квалификации разработчиков

Предлагаем:

• Уникальный опыт в менторстве

• Визовая поддержка и частичная компенсации расходов на переезд в Чехию

• Гибкое начало рабочего дня

• Уроки английского и чешского языков каждую неделю

• Работу в русскоязычной команде