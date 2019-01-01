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Менеджер по интернет-продажам

Размещено 26 апреля 14:24
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Торговый представитель, Менеджер по продажам
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 5
Заработная плата
не указана
Компания
IMAI Agency
Описание

В дистрибьюторскую компанию IMAI Agency требуется менеджер по интернет продажам. Основные направления деятельности компании: оптовые продажи сувенирной и косметической продукции ( можно выбрать конкретное направление )
В обязанности входит:
• Ведение и продажи через социальные сети ( VK, Instagram, Facebook)
• Продажа товаров через торговые площадки ( Ebay, Amazon)
• Ведение интернет-магазина
• Работа с клиентской базой
Опыт работы приветствуется. Обязательно: знание английского и чешского языков, остальные языки плюсом. Гибкий рабочий график. Возможность работать на полную или частичную занятость. Подходит для студентов

Заработная плата договорная, может быть в форме фиксированного оклада + % или в форме %

Контакты:

Akop Nikogosyan

akopnikogosyan7@gmail.com

+420 731 686 646



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