В дистрибьюторскую компанию IMAI Agency требуется менеджер по интернет продажам. Основные направления деятельности компании: оптовые продажи сувенирной и косметической продукции ( можно выбрать конкретное направление )
В обязанности входит:
• Ведение и продажи через социальные сети ( VK, Instagram, Facebook)
• Продажа товаров через торговые площадки ( Ebay, Amazon)
• Ведение интернет-магазина
• Работа с клиентской базой
Опыт работы приветствуется. Обязательно: знание английского и чешского языков, остальные языки плюсом. Гибкий рабочий график. Возможность работать на полную или частичную занятость. Подходит для студентов
Заработная плата договорная, может быть в форме фиксированного оклада + % или в форме %
Akop Nikogosyan
akopnikogosyan7@gmail.com
+420 731 686 646