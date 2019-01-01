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DENAS EUROPE S.R.O
Karlovy Vary

Менеджер по работе с клиентами

Размещено Вчера 08:51
Тип занятости
Полный день
Профессия
Продавец-консультант, Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами
Регион
Karlovarský kraj
Город
Karlovy Vary
Заработная плата
25 000 CZK
Компания
DENAS EUROPE S.R.O
Описание

Обязанности:
• Прием и обработка заказов с веб-сайта
• Формирование счетов на оплату
• Контроль поступления средств на счет компании
• Взаимодействие со службами доставки
• Поиск дилеров на территории ЕС
• Участие в переговорах

Требования

• Знание английского и чешского языков (разговорный уровень)
• Образование – не ниже среднего
• Пунктуальность, ответственный подход к работе
• Усидчивость, способность достигать поставленной цели
• Уверенный пользователь ПК

Условия

Испытательный срок – 3 месяца
Официальное трудоустройство
Отпуск 2 раза в год по 2 календарные недели
График работы - 5/2, с 9 до 18
Офис – г. Карловы Вары, Чешская Республика
Зарплата – 25 000 чешских крон

Дополнительная информация

Резюме на почту

Контакты:

Логинова Марина Анатольевна

loginova@saned.ru



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