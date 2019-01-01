Менеджер по работе с клиентами

Обязанности:
• Прием и обработка заказов с веб-сайта
• Формирование счетов на оплату
• Контроль поступления средств на счет компании
• Взаимодействие со службами доставки
• Поиск дилеров на территории ЕС
• Участие в переговорах
• Знание английского и чешского языков (разговорный уровень)
• Образование – не ниже среднего
• Пунктуальность, ответственный подход к работе
• Усидчивость, способность достигать поставленной цели
• Уверенный пользователь ПК
Испытательный срок – 3 месяца
Официальное трудоустройство
Отпуск 2 раза в год по 2 календарные недели
График работы - 5/2, с 9 до 18
Офис – г. Карловы Вары, Чешская Республика
Зарплата – 25 000 чешских крон
Резюме на почту
Логинова Марина Анатольевна
loginova@saned.ru