Менеджер по работе с клиентами

Тип занятости Полный день Профессия Продавец-консультант, Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами Регион Karlovarský kraj Город Karlovy Vary Заработная плата 25 000 CZK Компания DENAS EUROPE S.R.O

Описание Обязанности:

• Прием и обработка заказов с веб-сайта

• Формирование счетов на оплату

• Контроль поступления средств на счет компании

• Взаимодействие со службами доставки

• Поиск дилеров на территории ЕС

• Участие в переговорах

Требования • Знание английского и чешского языков (разговорный уровень)

• Образование – не ниже среднего

• Пунктуальность, ответственный подход к работе

• Усидчивость, способность достигать поставленной цели

• Уверенный пользователь ПК

Условия Испытательный срок – 3 месяца

Официальное трудоустройство

Отпуск 2 раза в год по 2 календарные недели

График работы - 5/2, с 9 до 18

Офис – г. Карловы Вары, Чешская Республика

Зарплата – 25 000 чешских крон