Ведущий менеджер по продажам (директор филиала)

ulice Dr. Davida Bechera 1, 360 01, Karlovy Vary, Česká republika Обязанности: • Поиск партнеров и дилеров на территории ЕС • Контроль качества сопровождения заказов • Контроль работы склада в г. Карловы Вары, обеспечение бесперебойной работы • Ведение переговоров (возможны командировки по ЕС). • Заключение договоров • Работа по поддержанию клиента • Организация поставок • Выполнение плана продаж

Требования

Испытательный срок – 3 месяца

Официальное трудоустройство

Отпуск 2 раза в год по 2 календарные недели

График работы - 5/2, с 9 до 18

Офис – г. Карловы Вары, Чешская Республика. Рассматриваются кандидатов из других регионов ЕС (из крупных городов, возможна удалённая работа).

Зарплата – 35 000 чешских крон + 1% от продаж