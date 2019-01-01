Ведущий менеджер по продажам (директор филиала)

ulice Dr. Davida Bechera 1, 360 01, Karlovy Vary, Česká republika
Обязанности:
• Поиск партнеров и дилеров на территории ЕС
• Контроль качества сопровождения заказов
• Контроль работы склада в г. Карловы Вары, обеспечение бесперебойной работы
• Ведение переговоров (возможны командировки по ЕС).
• Заключение договоров
• Работа по поддержанию клиента
• Организация поставок
• Выполнение плана продаж
Испытательный срок – 3 месяца
Официальное трудоустройство
Отпуск 2 раза в год по 2 календарные недели
График работы - 5/2, с 9 до 18
Офис – г. Карловы Вары, Чешская Республика. Рассматриваются кандидатов из других регионов ЕС (из крупных городов, возможна удалённая работа).
Зарплата – 35 000 чешских крон + 1% от продаж
• Знание английского, немецкого языков (чешский будет плюсом)
• Высшее образование
• Пунктуальность, коммуникабельность
• Уверенный пользователь ПК
• Активность и позитивный настрой
• Желание работать и зарабатывать
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Логинова Марина Анатольевна
loginova@saned.ru