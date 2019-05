Условия

Looking for a women for a position of Superviser for Hotel stuff. Working days from monday to friday. Payment 120 czk per hour. If intrested please send your CV on this email markyanovskiy@gmail.com

Ищу женщину на должность супервайзера по отелю. Рабочие дни с понедельника по пятницу. Оплата 120 крон в час. Если вы заинтересованы, пожалуйста, отправьте свое резюме на этот адрес электронной почты markyanovskiy@gmail.com

