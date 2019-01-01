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Менеджер по интернет-продажам

Размещено 07 мая 09:41
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Менеджер по продажам
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

В дистрибьюторскую компанию IMAI Agency требуется менеджер по интернет продажам. Основные направления деятельности компании: оптовые продажи сувенирной и косметической продукции ( можно выбрать конкретное направление )
В обязанности входит:
• Ведение и продажи через социальные сети ( VK, Instagram, Facebook)
• Продажа товаров через торговые площадках ( Ebay, Amazon)
• Ведение интернет-магазина
• Работа с клиентской базой
Опыт работы приветствуется. Обязательно: знание английского и чешского языков остальные языки плюсом. Гибкий рабочий график. Возможность работать на полную или частичную занятость. Подходит для студентов

Заработная плата договорная, может быть в форме фиксированного оклада + % или в форме %

Обращаться по телефону: +420 730 566 569
E-mail: imaiagence@gmail.com

Контакты:

Anastasia Mamleeva

imaiagence@gmail.com

+420 730 566 569



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