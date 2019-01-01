Описание

В дистрибьюторскую компанию IMAI Agency требуется менеджер по интернет продажам. Основные направления деятельности компании: оптовые продажи сувенирной и косметической продукции ( можно выбрать конкретное направление )

В обязанности входит:

• Ведение и продажи через социальные сети ( VK, Instagram, Facebook)

• Продажа товаров через торговые площадках ( Ebay, Amazon)

• Ведение интернет-магазина

• Работа с клиентской базой

Опыт работы приветствуется. Обязательно: знание английского и чешского языков остальные языки плюсом. Гибкий рабочий график. Возможность работать на полную или частичную занятость. Подходит для студентов

Заработная плата договорная, может быть в форме фиксированного оклада + % или в форме %

Обращаться по телефону: +420 730 566 569

E-mail: imaiagence@gmail.com