Мы являемся компанией, выступающей на чешском рынке бухгалтерских услуг. В настоящее время мы расширяем наш коллектив и ищем в свою команду нового/новую коллегу на позицию Ассистент Бухгалтера
Наши требования:
- Минимально оконченное среднее образование
- Навыки работы на компьютере на уровне пользователя (умение работать в программах Money S3, Tax Edit приветствуется)
- Владение чешским языком – устно и письменно. Знание русского и английского языков приветствуется
- Активный подход к работе и решению проблем
- Умение работать в команде
- Самостоятельность, гибкость, трудолюбие, ответственность.
Что Вас ожидает:
- Ведение бухгалтерии для юридических и физических лиц
- Учет бухгалтерских проводок – обработка принятых и выставленных фактур, обработка банковских выписок, платежных поручений;
Елена Добрина
info@slt.cz
+420778090101