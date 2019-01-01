Ассистент Бухгалтера

Тип занятости Полный день Профессия Ассистент бухгалтера Регион Hlavní město Praha Город Praha 3 Заработная плата 25 000 CZK Компания SLT EUROPE s.r.o.

Описание Мы являемся компанией, выступающей на чешском рынке бухгалтерских услуг. В настоящее время мы расширяем наш коллектив и ищем в свою команду нового/новую коллегу на позицию Ассистент Бухгалтера

Требования Наши требования:

- Минимально оконченное среднее образование

- Навыки работы на компьютере на уровне пользователя (умение работать в программах Money S3, Tax Edit приветствуется)

- Владение чешским языком – устно и письменно. Знание русского и английского языков приветствуется

- Активный подход к работе и решению проблем

- Умение работать в команде

- Самостоятельность, гибкость, трудолюбие, ответственность.