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Ассистент Бухгалтера

Размещено 07 мая 18:04
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ассистент бухгалтера
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
25 000 CZK
Компания
SLT EUROPE s.r.o.
Описание

Мы являемся компанией, выступающей на чешском рынке бухгалтерских услуг. В настоящее время мы расширяем наш коллектив и ищем в свою команду нового/новую коллегу на позицию Ассистент Бухгалтера

Требования

Наши требования:
- Минимально оконченное среднее образование
- Навыки работы на компьютере на уровне пользователя (умение работать в программах Money S3, Tax Edit приветствуется)
- Владение чешским языком – устно и письменно. Знание русского и английского языков приветствуется
- Активный подход к работе и решению проблем
- Умение работать в команде
- Самостоятельность, гибкость, трудолюбие, ответственность.

Условия

Что Вас ожидает:
- Ведение бухгалтерии для юридических и физических лиц
- Учет бухгалтерских проводок – обработка принятых и выставленных фактур, обработка банковских выписок, платежных поручений;

Контакты:

Елена Добрина

info@slt.cz

+420778090101



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