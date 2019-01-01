Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.7
USD
22.92
RUB
0.36
UAH
0.87
Энциклопедия Карта Погода
04d 9 °C
Подобные вакансии
Менеджер по работе с клиентами
DENAS EUROPE S.R.O
Karlovy Vary
Ведущий менеджер по продажам (директор филиала)
DENAS EUROPE S.R.O
Karlovy Vary

Оператор-кассир

Размещено 14 мая 14:22
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
INFOBUS
Описание

В связи с расширением центра по обслуживанию клиентов, компания INFOBUS ищет ОПЕРАТОРА-КАССИРА в наш офис в центре Праги.
Обязанности:
Обслуживание клиентов;
Отправка денежных переводов;
Административная/офисная работа.

Требования

Ответственность;
Пунктуальность;
Исполнительность;
Знание ин. языков (чешский, английский, остальные будут преимуществом);
Желание работать;
Легальное пребывание в ЧР;
Возможность работать по выходным.

Условия

Мы ждем именно тебя энергичного, инициативного, ответственного работника!
Стань частью мощной и влиятельной команды, которая меняет мир и управляет его процессами!
Если данная вакансия тебе по душе, ты разделяешь наши ценности и интересы, тогда не медли, и отправляй резюме с фотографией на почту

Контакты:

Lilia Paulyshyn

job@infobus.eu



Мобильная версия