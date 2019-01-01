Требования

Требования:

• мужчины от 18-50 лет

• опыт работы в сварке методом полуавтомат не менее 6 месяцев (приветствуется опыт в сварке трубопроводов,мостов,кранов,сварка в военной отрасли)

• умение варить швы

• читать и составлять план

• хорошее здоровье

Сварка конструкций точечным методом.