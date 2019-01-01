Для работы на шахтах ЧЕХИИ требуются с опытом работы от 2х лет, подтвержденный соответствующими документами:
ГРОЗ, горнорабочий, проходчик, электрослесарь подземный, МГВМ, горномонтажник, МПУ и др.
Контракт на год с возможностью продления. Получение визы в течении 6-8 месяцев. ЗП от 25000 грн. За подробной информацией обращайтесь на
Viber/WhatsApp +420 608 644 861
Или по телефону +380 96 895 34 64
и высылайте резюме по эл.адресу marina.demeshko@hrsummit.info
пишите на Viber/WhatsApp +420 608 644 861
Marina
marina.demeshko@hrsummit.info
+380 96 895 34 64