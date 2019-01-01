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Шахтер

Размещено Вчера 17:25
Тип занятости
Полный день
Профессия
Шахтёр
Регион
Moravskoslezský kraj
Город
Karviná
Заработная плата
25 000 CZK
Компания
Polcarbo s.r.o.
Описание

Для работы на шахтах ЧЕХИИ требуются с опытом работы от 2х лет, подтвержденный соответствующими документами:
ГРОЗ, горнорабочий, проходчик, электрослесарь подземный, МГВМ, горномонтажник, МПУ и др.
Контракт на год с возможностью продления. Получение визы в течении 6-8 месяцев. ЗП от 25000 грн. За подробной информацией обращайтесь на
Viber/WhatsApp +420 608 644 861
Или по телефону +380 96 895 34 64
и высылайте резюме по эл.адресу marina.demeshko@hrsummit.info

Дополнительная информация

пишите на Viber/WhatsApp +420 608 644 861

Контакты:

Marina

marina.demeshko@hrsummit.info

+380 96 895 34 64



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