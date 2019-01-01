Работник на склад

Описание

Фирма ищет на постоянную работу работника на склад пиломатериалов. Всю информацию об обязанностях покажем и расскажем у нас на складе - работа интересная.

Работа пн-пт с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00. Суббота, воскресенье и чешские праздники – выходные.

Рассматриваем кандидатуры только мужчин в возрасте до 40 лет. Только с водительскими правами категории B.

З/п оговаривается по результатам собеседования у нас в офисе.

Официальное трудоустройство, только с ПМЖ или с оформлением договора на вашу фирму.

Склад расположен в Праге, район Praha 9 – Horní Počernice, ul. Náchodská 3035.

Тел. +420 725 039 899 Андрей