Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.85
USD
23.11
RUB
0.36
UAH
0.88
Энциклопедия Карта Погода
03d 20 °C
Подобные вакансии
Работа на складе с электро техникой Прага (Горни Почернице)
Karnivores s.r.o.
Praha 9
Работа для женщин, Прага (Горни Почернице)
Karnivores s.r.o.
Praha 9
Работник на склад
Praha 9
Работник склада
Sibirske Drevo
Praha 9

Работник на склад

Размещено Вчера 09:42
Тип занятости
Полный день
Профессия
Рабочий склада, Грузчик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
не указана
Компания
Sibirske Drevo
Описание

Фирма ищет на постоянную работу работника на склад пиломатериалов. Всю информацию об обязанностях покажем и расскажем у нас на складе - работа интересная.

Работа пн-пт с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00. Суббота, воскресенье и чешские праздники – выходные.

Рассматриваем кандидатуры только мужчин в возрасте до 40 лет. Только с водительскими правами категории B.

З/п оговаривается по результатам собеседования у нас в офисе.

Официальное трудоустройство, только с ПМЖ или с оформлением договора на вашу фирму.

Склад расположен в Праге, район Praha 9 – Horní Počernice, ul. Náchodská 3035.

Тел. +420 725 039 899 Андрей

Дополнительная информация

Вся дополнительная информация по телефону

Контакты:

Андрей

majorlazarev@gmail.com

+420 725 039 899



Мобильная версия