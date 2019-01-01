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Web-разработчик

Размещено Вчера 14:55
Тип занятости
Полный день
Профессия
Web-программист
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Приглашаем WEB-разработчика на полную занятость.

Требования:
- опыт разработки с применением технологий: PHP, JavaScript, jQuery, CSS 3 (SCSS), HTML 5, SQL, REST API
- желание и умение разбираться в чужом коде
- инициативность и высокая степень самостоятельности
- знание чешского и русского языка

Обязанности:
- развитие, оптимизация и модернизация веб-приложений
- верстка, оперативное внесение новой информации
- интеграция с СРМ системой
- SEO-оптимизация

Условия:
- Интересная работа с интересными задачами
- Фиксированная зарплата
- Динамично развивающаяся компания
- Дружный коллектив
- Офис в центре города
- График работы: 5/2
- Совместные корпоративные мероприятия

Адрес для отправки резюме: itjobprague@gmail.com

Контакты:

HR

Itjobprague@gmail.com



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