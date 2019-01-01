Web-разработчик

Приглашаем WEB-разработчика на полную занятость.
Требования:
- опыт разработки с применением технологий: PHP, JavaScript, jQuery, CSS 3 (SCSS), HTML 5, SQL, REST API
- желание и умение разбираться в чужом коде
- инициативность и высокая степень самостоятельности
- знание чешского и русского языка
Обязанности:
- развитие, оптимизация и модернизация веб-приложений
- верстка, оперативное внесение новой информации
- интеграция с СРМ системой
- SEO-оптимизация
Условия:
- Интересная работа с интересными задачами
- Фиксированная зарплата
- Динамично развивающаяся компания
- Дружный коллектив
- Офис в центре города
- График работы: 5/2
- Совместные корпоративные мероприятия
Адрес для отправки резюме: itjobprague@gmail.com
HR
Itjobprague@gmail.com