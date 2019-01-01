Торговый агент на проект вэнселинг Германия

Требования

Разрешение на работу на территории Евросоюза, или одной из указанных стран - Чехия, Германия, Словакия. Также к рассмотрению принимаются кандидаты с оформленным частным предпринимательством Чехии, Германии, Словакии.

Готовность к длительным командировкам – график работы предполагает до 95% рабочего времени работы в командировках

Коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение находить общий язык с людьми

Водительские права категории «В»

Ответственность, целеустремленность, настойчивость, ориентир на результат.

Желателен опыт работы в торговых компаниях FMCG по каналу «линейная розница» от 2-х лет;

Функциональные обязанности:

Регулярное посещение действующих ТТ в соответствии с утвержденным маршрутом;

Выполнение плана по продажам;

Расширение и удержание клиентской базы;

Увеличение количественной и качественной дистрибуции;

Контроль соблюдения графика погашения дебиторской задолженности клиентами;

Ведение отчётности.