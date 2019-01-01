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Торговый агент на проект вэнселинг Германия

Размещено 26 мая 13:48
Тип занятости
Полный день
Профессия
Торговый представитель, Мерчандайзер, Менеджер по продажам
Регион
Karlovarský kraj
Город
Karlovy Vary
Заработная плата
1 600 EUR
Компания
Slomax
Описание

Slomax Group s.r.o., специализирующаяся на выпуске и реализации снековой продукции на рынке Европы, объявляет об открытии вакансии: Торговый агент на проект вэнселинг на территории Германии

Требования

Разрешение на работу на территории Евросоюза, или одной из указанных стран - Чехия, Германия, Словакия. Также к рассмотрению принимаются кандидаты с оформленным частным предпринимательством Чехии, Германии, Словакии.
Готовность к длительным командировкам – график работы предполагает до 95% рабочего времени работы в командировках
Коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение находить общий язык с людьми
Водительские права категории «В»
Ответственность, целеустремленность, настойчивость, ориентир на результат.
Желателен опыт работы в торговых компаниях FMCG по каналу «линейная розница» от 2-х лет;
Функциональные обязанности:
Регулярное посещение действующих ТТ в соответствии с утвержденным маршрутом;
Выполнение плана по продажам;
Расширение и удержание клиентской базы;
Увеличение количественной и качественной дистрибуции;
Контроль соблюдения графика погашения дебиторской задолженности клиентами;
Ведение отчётности.

Условия

Официальное трудоустройство;
Высокий уровень заработной платы – базовая ставка 800 евро + 800 при выполнении поставленных задач;
Достойный компенсационный пакет;
Дружный, профессиональный коллектив;
Интересные и амбициозные цели и задачи;

Дополнительная информация

Уважаемые кандидаты, если Вы хотите стать неотъемлемой частью нашей команды, уверенны, что соответствуете всем вышеперечисленным требованиям к данной должности - ждем Ваше резюме.

Контакты:

Reshetniak Andrii

a.reshetnyak@slomax.eu

702175604



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