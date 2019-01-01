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Международынй Союз Молодежи

HR менеджер

Размещено 27 мая 11:17
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по персоналу
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
30 000 CZK
Описание

В международную компанию с 11-ти летним опытом в сфере образования за рубежом требуется HR Manager.
Основные обязанности:
Управление штатом: планирование найма и подбор сотрудников, ротация и продвижение, программы по сохранению ключевых сотрудников. Организация адаптации новых сотрудников.
Опыт в рекрутинге от 2-х лет. Опыт в HR и умение выстраивать HR-процессы. Гибкость мышления и адаптивность. Ждем Ваше резюме с фото по адресу cv@msmacademy.eu

Требования

Опыт в рекрутинге от 2-х лет. Опыт в HR и умение выстраивать HR-процессы. Гибкость мышления и адаптивность

Условия

Комиссия от продаж, молодой и дружный коллектив, комфортные условия труда, офис в самом центре Праги 1.

Контакты:

Колесник Евгений

cv@msmacademy.eu



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