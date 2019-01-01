HR менеджер

В международную компанию с 11-ти летним опытом в сфере образования за рубежом требуется HR Manager.
Основные обязанности:
Управление штатом: планирование найма и подбор сотрудников, ротация и продвижение, программы по сохранению ключевых сотрудников. Организация адаптации новых сотрудников.
Опыт в рекрутинге от 2-х лет. Опыт в HR и умение выстраивать HR-процессы. Гибкость мышления и адаптивность. Ждем Ваше резюме с фото по адресу cv@msmacademy.eu
Опыт в рекрутинге от 2-х лет. Опыт в HR и умение выстраивать HR-процессы. Гибкость мышления и адаптивность
Комиссия от продаж, молодой и дружный коллектив, комфортные условия труда, офис в самом центре Праги 1.
Колесник Евгений
cv@msmacademy.eu