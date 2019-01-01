HR менеджер

Описание

В международную компанию с 11-ти летним опытом в сфере образования за рубежом требуется HR Manager.

Основные обязанности:

Управление штатом: планирование найма и подбор сотрудников, ротация и продвижение, программы по сохранению ключевых сотрудников. Организация адаптации новых сотрудников.

Опыт в рекрутинге от 2-х лет. Опыт в HR и умение выстраивать HR-процессы. Гибкость мышления и адаптивность. Ждем Ваше резюме с фото по адресу cv@msmacademy.eu