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Международынй Союз Молодежи

SMM Специалист

Размещено 27 мая 11:19
Тип занятости
Полный день
Профессия
Копирайтер, Интернет-маркетолог, Ассистент маркетолога
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Международная компания с 11-ти летним опытом в сфере образования за рубежом приглашает в свою команду специалисту по SMM и Копирайтингу.
Обязанности:

• Разработка и реализация SММ-стратегии продвижения услуг компании в социальных сетях (Facebook, Instagram, Вконтакте); составление контент-плана и выполнение его в соответствии с дедлайнами;

• Разработка и проведение акций, розыгрышей;

• Активная жизнь аккаунтов в социальных сетях (Instagram, Facebook) и эффективное продвижение страниц соцсетей с целью привлечения новых клиентов;

• Коммуникация и сотрудничество с лидерами мнений в fb, Instagram;

• Ежемесячный анализ эффективности выполненного СММ-плана и корректировка недочетов и слабых мест;

• Анализ и запуск таргетированной рекламы (опыт обязателен);

Знание сферы образовательных услуг (в особенности рынка услуг образования за рубежом) и навыки работы с графическими редакторами/базовые навыки монтажа видео — будут дополнительными преимуществами. Ждем Ваше резюме с фото по адресу cv@msmacademy.eu

Требования

Знание сферы образовательных услуг (в особенности рынка услуг образования за рубежом) и навыки работы с графическими редакторами/базовые навыки монтажа видео — будут дополнительными преимуществами.

Условия

Молодой и дружный коллектив, комфортные условия труда, офис в самом центре Праги

Контакты:

Колесник Евгений

cv@msmacademy.eu



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