SMM Специалист

Международная компания с 11-ти летним опытом в сфере образования за рубежом приглашает в свою команду специалисту по SMM и Копирайтингу.
Обязанности:
• Разработка и реализация SММ-стратегии продвижения услуг компании в социальных сетях (Facebook, Instagram, Вконтакте); составление контент-плана и выполнение его в соответствии с дедлайнами;
• Разработка и проведение акций, розыгрышей;
• Активная жизнь аккаунтов в социальных сетях (Instagram, Facebook) и эффективное продвижение страниц соцсетей с целью привлечения новых клиентов;
• Коммуникация и сотрудничество с лидерами мнений в fb, Instagram;
• Ежемесячный анализ эффективности выполненного СММ-плана и корректировка недочетов и слабых мест;
• Анализ и запуск таргетированной рекламы (опыт обязателен);
Знание сферы образовательных услуг (в особенности рынка услуг образования за рубежом) и навыки работы с графическими редакторами/базовые навыки монтажа видео — будут дополнительными преимуществами. Ждем Ваше резюме с фото по адресу cv@msmacademy.eu
Знание сферы образовательных услуг (в особенности рынка услуг образования за рубежом) и навыки работы с графическими редакторами/базовые навыки монтажа видео — будут дополнительными преимуществами.
Молодой и дружный коллектив, комфортные условия труда, офис в самом центре Праги
Колесник Евгений
cv@msmacademy.eu