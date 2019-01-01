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Международынй Союз Молодежи

Менеджер по продажам со знанием русского языка

Размещено 27 мая 11:21
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по работе с клиентами, Менеджер по продукту
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Международная компания с 11-летним опытом в сфере образования за рубежом примет в свою молодую и успешную команду менеджера по продажам со знание русского языка.
Место работы: Praha – Nové Město.
График работы: с 09:00 до 17:30.
Языки: грамотный устный и письменный русский и чешский.
Возраст: до 35 лет.
Требование: высшее образование, коммуникабельность.
Бенефиты: комиссия от продаж, молодой и дружный коллектив, комфортные условия труда, офис в самом центре Праги
Обучение, достойный уровень заработной платы, дружный коллектив.Ждем Ваше резюме с фото по адресу cv@msmacademy.eu

Требования

Требование: высшее образование, коммуникабельность.

Условия

Бенефиты: комиссия от продаж, молодой и дружный коллектив, комфортные условия труда, офис в самом центре Праги

Контакты:

Колесник Евгений

cv@msmacademy.eu



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