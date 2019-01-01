Менеджер по продажам со знанием русского языка

Международная компания с 11-летним опытом в сфере образования за рубежом примет в свою молодую и успешную команду менеджера по продажам со знание русского языка.
Место работы: Praha – Nové Město.
График работы: с 09:00 до 17:30.
Языки: грамотный устный и письменный русский и чешский.
Возраст: до 35 лет.
Требование: высшее образование, коммуникабельность.
Бенефиты: комиссия от продаж, молодой и дружный коллектив, комфортные условия труда, офис в самом центре Праги
Обучение, достойный уровень заработной платы, дружный коллектив.Ждем Ваше резюме с фото по адресу cv@msmacademy.eu
Требование: высшее образование, коммуникабельность.
Бенефиты: комиссия от продаж, молодой и дружный коллектив, комфортные условия труда, офис в самом центре Праги
Колесник Евгений
cv@msmacademy.eu