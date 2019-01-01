Рецепционист

Описание

В Международную языковую школу требуются администраторы на ресепшн. Мы предлагаем краткосрочную работу на 3 месяца (июнь, июль и август) на летних языковых лагерях. Знание английского языка является обязательным требованием, знание чешского языка желательно. Работа заключается в подготовке документов для занятий, сертификатов и контроле расписаний занятий. Если вы заинтересованы в дополнительной информации, отправьте нам свое резюме на office@msmacademy.eu. Мы с нетерпением ждем от вас!