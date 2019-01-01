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Рецепционист

Размещено 27 мая 11:27
Тип занятости
Полный день
Профессия
Секретарь , Ассистент(ка), Офис-менеджер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

В Международную языковую школу требуются администраторы на ресепшн. Мы предлагаем краткосрочную работу на 3 месяца (июнь, июль и август) на летних языковых лагерях. Знание английского языка является обязательным требованием, знание чешского языка желательно. Работа заключается в подготовке документов для занятий, сертификатов и контроле расписаний занятий. Если вы заинтересованы в дополнительной информации, отправьте нам свое резюме на office@msmacademy.eu. Мы с нетерпением ждем от вас!

Контакты:

Полина

office@msmacademy.eu

+420739388670



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