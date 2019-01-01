Куратор летних программ

Описание

Международная кампания с 11-ти летним опытом в сфере образования примет на работу куратора образовательных программ. График работы: ненормированный.Место работы: Na poříčí 1067/25, Praha – Nové Město.Бенефиты: корпоративная форма и симкарта, бонусы к зарплате, проживание, двухразовое питание и поездки за границу!Языки: чешский и английский на уровне (А2-В2).Возраст: до 30 лет.Если Вы активный, организованный и ответственный человек, который любит общение — то эта работа точно для Вас! Мы обещаем динамичную и интересную работу вне офиса, молодой и дружный коллектив, практику языков и незабываемое лето.Резюме с фото присылайте по адресу: cv@msmacademy.eu