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Международынй Союз Молодежи

Куратор летних программ

Размещено 27 мая 11:28
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по туризму, Гид-экскурсовод, Аниматор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Международная кампания с 11-ти летним опытом в сфере образования примет на работу куратора образовательных программ. График работы: ненормированный.Место работы: Na poříčí 1067/25, Praha – Nové Město.Бенефиты: корпоративная форма и симкарта, бонусы к зарплате, проживание, двухразовое питание и поездки за границу!Языки: чешский и английский на уровне (А2-В2).Возраст: до 30 лет.Если Вы активный, организованный и ответственный человек, который любит общение — то эта работа точно для Вас! Мы обещаем динамичную и интересную работу вне офиса, молодой и дружный коллектив, практику языков и незабываемое лето.Резюме с фото присылайте по адресу: cv@msmacademy.eu

Контакты:

Колесник Евгений

cv@msmacademy.eu



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