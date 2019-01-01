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Сотрудник с навыками технического характера

Размещено Сегодня 09:10
Тип занятости
Полный день
Профессия
Офис-менеджер, Административный работник , Работник Help-Desk
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
не указана
Компания
INFOBUS
Описание

В связи с расширением в оперативном отделе, компания INFOBUS ищет СОТРУДНИКА С НАВЫКАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА в наш офис в центре Праги.
Обязанности:
Обслуживание и ремонт оргтехники, как самостоятельно, так и с привлечением сторонних фирм (смена картриджей,переустановка Windows,настройка Wi-Fi).
Ведение, настройка и обслуживание корпоративного портала управления компанией Битрикс.
Переустановка и настройка операционных систем.
Настройка сетевого оборудование.
Закупка и учет компьютерной техники и расходных материалов.
Совместное решение задач с коллегами IT по холдингу.
Развитие, внедрение и модернизация IT решений для компании.
Работа с операторами сотовой связи и интернет, выяснение причин обрыва связи у операторов.
Ведение личных кабинетов компании на разных ресурсах.
Администрирование системы 3CX

Требования

Требования к кандидатам:
Опыт работы в сфере обслуживания и ремонта оргтехники, настройки сетевого оборудование.
Легальное пребывание в Чехии.

Дополнительная информация

Мы ждем именно тебя энергичного, инициативного, ответственного работника!

Стань частью мощной и влиятельной команды, которая меняет мир и управляет его процессами!

Если данная вакансия тебе по душе, ты разделяешь наши ценности и интересы, тогда не медли, и отправляй резюме с фотографией на почту job@infobus.eu!

Контакты:

Lilia Paulyshyn

job@infobus.eu

+420 246 093 242.



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