Сотрудник с навыками технического характера

Описание

В связи с расширением в оперативном отделе, компания INFOBUS ищет СОТРУДНИКА С НАВЫКАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА в наш офис в центре Праги.

Обязанности:

Обслуживание и ремонт оргтехники, как самостоятельно, так и с привлечением сторонних фирм (смена картриджей,переустановка Windows,настройка Wi-Fi).

Ведение, настройка и обслуживание корпоративного портала управления компанией Битрикс.

Переустановка и настройка операционных систем.

Настройка сетевого оборудование.

Закупка и учет компьютерной техники и расходных материалов.

Совместное решение задач с коллегами IT по холдингу.

Развитие, внедрение и модернизация IT решений для компании.

Работа с операторами сотовой связи и интернет, выяснение причин обрыва связи у операторов.

Ведение личных кабинетов компании на разных ресурсах.

Администрирование системы 3CX