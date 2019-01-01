Управляющий в эстетический центр

Требования:
• Опыт работы управляющим.
• Опыт управления коллективом.
• Организаторские навыки, навыки формирования эффективной команды
• Знание языков: чешский, русский, английский
• Отличные коммуникативные навыки, креативность.
• Способность работать самостоятельно.
• Умение работать с большими объемами информации.
• Личные качества:
стремление к профессиональному росту, коммуникабельность, обучаемость, сильные лидерские качества, стрессоустойчивость, высокая самоорганизованность, ориентация на результат.
• Высокая степень ответственности за результат своих действий.
Вашими задачами будут:
• Продвижение услуг салона.
• Внедрение и контроль высоких стандартов сервиса.
• Участие в разработке специальных предложений (программы лояльности, разовые и сезонные акции ) для пациентов.
• Запуск новых направлений бизнеса.
• Набор и управление персоналом.
• Разработка и внедрение мотивации персонала салона.
• Повышение и актуализация квалификации сотрудников салона.
Вашими обязанностями будут:
• Управление персоналом.
• Соблюдение чистоты в салоне.
• Повышение уровня клиентоориентированности салона.
• Налаживание благоприятной и доверительной обстановки в коллективе.
• Организация и ведение документооборота в салоне красоты.
• Участие в разработке специальных предложений (программы лояльности, разовые и сезонные акции ) для пациентов.
• Регулярная отчетность.
• Организация и решение бытовых вопросов (закупки, инвентаризации и т.п.).
• Поддержание качества обслуживания клиентов специалистами и администраторами на требуемом уровне.
У нас:
Интересная и стабильная работа в динамично развивающейся компании в индустрии красоты.
Разносторонние задачи, много интересных проектов.
Возможность для самореализации, мы открыты для новых идей.
Молодой дружный коллектив.
Офис не далеко от центра города.
Уютная атмосфера.
• Работа с устоявшейся клиентурой и набором услуг.
• 4-5 дней в неделю.
Оплата обсуждается на собеседовании.
Евгений
hr@ar-aesthetics.cz