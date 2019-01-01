Управляющий в эстетический центр

Описание

Требования:

• Опыт работы управляющим.

• Опыт управления коллективом.

• Организаторские навыки, навыки формирования эффективной команды

• Знание языков: чешский, русский, английский

• Отличные коммуникативные навыки, креативность.

• Способность работать самостоятельно.

• Умение работать с большими объемами информации.

• Личные качества:

стремление к профессиональному росту, коммуникабельность, обучаемость, сильные лидерские качества, стрессоустойчивость, высокая самоорганизованность, ориентация на результат.

• Высокая степень ответственности за результат своих действий.

Вашими задачами будут:

• Продвижение услуг салона.

• Внедрение и контроль высоких стандартов сервиса.

• Участие в разработке специальных предложений (программы лояльности, разовые и сезонные акции ) для пациентов.

• Запуск новых направлений бизнеса.

• Набор и управление персоналом.

• Разработка и внедрение мотивации персонала салона.

• Повышение и актуализация квалификации сотрудников салона.

Вашими обязанностями будут:

• Управление персоналом.

• Соблюдение чистоты в салоне.

• Повышение уровня клиентоориентированности салона.

• Налаживание благоприятной и доверительной обстановки в коллективе.

• Организация и ведение документооборота в салоне красоты.

• Участие в разработке специальных предложений (программы лояльности, разовые и сезонные акции ) для пациентов.

• Регулярная отчетность.

• Организация и решение бытовых вопросов (закупки, инвентаризации и т.п.).

• Поддержание качества обслуживания клиентов специалистами и администраторами на требуемом уровне.

У нас:

Интересная и стабильная работа в динамично развивающейся компании в индустрии красоты.

Разносторонние задачи, много интересных проектов.

Возможность для самореализации, мы открыты для новых идей.

Молодой дружный коллектив.

Офис не далеко от центра города.

Уютная атмосфера.

• Работа с устоявшейся клиентурой и набором услуг.

• 4-5 дней в неделю.

Оплата обсуждается на собеседовании.