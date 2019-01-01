Mенеджер по продажам

Описание

В связи с открытием филиала в Праге в международную компанию Spaland International на постоянную работу требуется менеджер по продажам.

Описание работы:

Общение с клиентами ( Звонки, встречи, предложения, переговоры, подписание контрактов, согласование объема поставок)

Холодные звонки

Поиск и привлечение новых клиентов (обработка входящих заявок, активный поиск клиентов, переговоры, заключение договоров).

Поддержание взаимоотношений с наработанной клиентурой.

Ведение отчетности по работе с текущими клиентами и поступающим обращениям.

Консультирование по ассортименту и техническим параметрам товара (услуги).

Проведение презентаций и тренингов по новым продуктам и акциям компании.

Участие в выставках.