Mенеджер по продажам

В связи с открытием филиала в Праге в международную компанию Spaland International на постоянную работу требуется менеджер по продажам.
Описание работы:
Общение с клиентами ( Звонки, встречи, предложения, переговоры, подписание контрактов, согласование объема поставок)
Холодные звонки
Поиск и привлечение новых клиентов (обработка входящих заявок, активный поиск клиентов, переговоры, заключение договоров).
Поддержание взаимоотношений с наработанной клиентурой.
Ведение отчетности по работе с текущими клиентами и поступающим обращениям.
Консультирование по ассортименту и техническим параметрам товара (услуги).
Проведение презентаций и тренингов по новым продуктам и акциям компании.
Участие в выставках.
Требования:
Желателен опыт работы в продажах, медицинское образование будет большим плюсом. Рассмотрим кандидатов ,как с опытом ,так и без опыта работы
Чешский, русский язык, английский будет большим плюсом.
пакет Microsoft (Excel, PowerPoint, Word, Outlook)
Высокие коммуникативные навыки, ответственность, нацеленность на результат
комфортное рабочее место, notebook, оплачиваемую мобильную связь, участие в международных выставках и конгрессах
з/п 18 000 фикс.оклад + % с продаж
Резюме с фото отправлять на hr-jobs@email.cz
Владимир
hr-jobs@email.cz