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Работник рецепции

Размещено 02 июня 11:36
Тип занятости
Полный день
Профессия
Работник рецепции
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

В апарт отель на Праге 3 в районе Žižkova срочно ищем коллегу для работы на рецепции.
Обязанности: 
-прием, регистрация и размещение гостей
-прием оплаты за проживание и доп. услуг, 
-ответы на телефонные звонки, 
-обработка электронной почты, 
-работа в специализированной системе, 
-работа с документацией. 

Требования

-желание
-умение работать с клиентами
-доброжелательность
-ответственность
-позитивный настрой
-знание английского, чешского языков, 
-знание оргтехники
-уверенное пользование MS Office. 

Условия

- 5 дневная работа по графику c 9 до 18
- интересная заработная плата  
- ежемесячные бонусы

Контакты:

Stanislav

limesapartments@gmail.com

778041730



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