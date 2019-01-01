Работник рецепции

В апарт отель на Праге 3 в районе Žižkova срочно ищем коллегу для работы на рецепции.
Обязанности:
-прием, регистрация и размещение гостей
-прием оплаты за проживание и доп. услуг,
-ответы на телефонные звонки,
-обработка электронной почты,
-работа в специализированной системе,
-работа с документацией.
-желание
-умение работать с клиентами
-доброжелательность
-ответственность
-позитивный настрой
-знание английского, чешского языков,
-знание оргтехники
-уверенное пользование MS Office.
- 5 дневная работа по графику c 9 до 18
- интересная заработная плата
- ежемесячные бонусы
Stanislav
limesapartments@gmail.com
778041730