Работник рецепции

Описание

В апарт отель на Праге 3 в районе Žižkova срочно ищем коллегу для работы на рецепции.

Обязанности:

-прием, регистрация и размещение гостей

-прием оплаты за проживание и доп. услуг,

-ответы на телефонные звонки,

-обработка электронной почты,

-работа в специализированной системе,

-работа с документацией.