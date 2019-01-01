В компанию REFA Group требуется маклер по недвижимости. Опыт работы не обязателен, но является преимуществом.
Заработная плата обсуждается с руководителем при личной встрече. Просьба отправить резюме на эл. почту info@refa-group.eu
Требования к кандидату:
- Легальное пребывание в ЧР
- Желание работать
- Знание русского и чешского языка на разговорном и письменном уровне
Мы предлагаем:
- Работу в дружном коллективе
- Официальное трудоустройство
- Фиксированную з/п + бонусы от осуществленных продаж
Natalia
info@refa-group.eu
+420 777 001 056