Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.66
USD
22.79
RUB
0.35
UAH
0.85
Энциклопедия Карта Погода
02d 27 °C
Подобные вакансии
Менеджер по продаже недвижимости
FM10 Company
Praha 1

Требуется маклер по недвижимости

Размещено 03 июня 20:16
Тип занятости
Полный день
Профессия
Риэлтор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
REFA Group s.r.o.
Описание

В компанию REFA Group требуется маклер по недвижимости. Опыт работы не обязателен, но является преимуществом.

Заработная плата обсуждается с руководителем при личной встрече. Просьба отправить резюме на эл. почту info@refa-group.eu

Требования

Требования к кандидату:
- Легальное пребывание в ЧР
- Желание работать
- Знание русского и чешского языка на разговорном и письменном уровне

Условия

Мы предлагаем:
- Работу в дружном коллективе
- Официальное трудоустройство
- Фиксированную з/п + бонусы от осуществленных продаж

Контакты:

Natalia

info@refa-group.eu

+420 777 001 056



Мобильная версия