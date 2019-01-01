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Требуются кураторы на летний лагерь

Размещено Вчера 10:28
Тип занятости
Полный день
Профессия
Лектор/Инструрктор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

В образовательный центр в Праге требуются кураторы на Летние каникулы.
Если ты молодой и амбициозный, у тебя есть опыт в работе с детьми и ты знаешь Прагу, как свои пять пальцев, то мы будем рады взять тебя в нашу команду.
Наши требования: опыт в работе с детьми, умение ориентироваться по Праге, базовые знания чешского и английского, возраст 20+, наличие визы, коммуникабельность, стрессоустойчивость.
Наша почта: ppls.prague1@gmail.com
Просьба присылать резюме с фото.

Контакты:

Галкина Анастасия

ppls.prague@gmail.com

+420774636383



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