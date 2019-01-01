Требуются кураторы на летний лагерь

Описание

В образовательный центр в Праге требуются кураторы на Летние каникулы.

Если ты молодой и амбициозный, у тебя есть опыт в работе с детьми и ты знаешь Прагу, как свои пять пальцев, то мы будем рады взять тебя в нашу команду.

Наши требования: опыт в работе с детьми, умение ориентироваться по Праге, базовые знания чешского и английского, возраст 20+, наличие визы, коммуникабельность, стрессоустойчивость.

Наша почта: ppls.prague1@gmail.com

Просьба присылать резюме с фото.