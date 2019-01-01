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Менеджер по работе с туристами

Размещено Вчера 12:23
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
1 CZK
Компания
REFA Group s.r.o.
Описание

В нашу динамичную развивающуюся команду ищем нового сотрудника.
Обязанности:
- Передача ключей от апартаментов гостям
- Общение с гостями во время их заселения
- Принимать оплаты от гостей

Требования

Требования к кандидатам:
- Активность
- Возможность работать удаленно от 14:00 до 20:00
- Возможность работать в выходные дни
- Умение находить общий язык с незнакомыми людьми
- Языки: чешский и английский на разговорном уровне

Условия

Мы предлагаем:
- Работу в дружном коллективе
- Возможность совмещать работу с обучением (подходит для студентов)
- Официальное трудоустройство
- Регулярные тимбилдинги
- з/п + бонусы

Контакты:

Наталья

info@refa-group.eu

+420 777 001 056



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