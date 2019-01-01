Web-дизайнер

Описание

Группа компаний "RedHome" приглашает на работу дизайнеров для разработки нового интернет- проекта для знакомств (аналог Badoo и Tinder ). Нашей компании требуются люди, готовые гореть на проекте. Заработная плата от 15000 до 50000 Kč. Зарплата будет повышаться при выходе проекта на прибыль. Обязательно знание русского языка. Желательно высшее образование в подобной сфере. Важна инициативность, креативность и исполнительность . Если Вы хотите поучаствовать в крупном проекте и стать частью нашей команды, отправляйте резюме на русском языке с фотографией и ваши предложения и идеи по теме: «как и чем можно улучшить современные сайты знакомств?» на e-mail marina@redhome.cz