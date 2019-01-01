Менеджер по продаже недвижимости

Описание

Если ты хочешь и готов заниматься недвижимостью, знать все об инвестициях и иметь возможность стать частью этого, тогда ты на правильном пути!

Работа с клиентской базой

Консультирование клиентов по вопросам недвижимости

Организация показов/просмотров объектов недвижимости

Проведение переговоров и заключение договоров

Сопровождение сделок купли-продажи объектов недвижимости