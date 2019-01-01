Менеджер по продаже недвижимости

Если ты хочешь и готов заниматься недвижимостью, знать все об инвестициях и иметь возможность стать частью этого, тогда ты на правильном пути!
Работа с клиентской базой
Консультирование клиентов по вопросам недвижимости
Организация показов/просмотров объектов недвижимости
Проведение переговоров и заключение договоров
Сопровождение сделок купли-продажи объектов недвижимости
опыт работы в сфере недвижимости
знание чешского языка
полный рабочий день
опытный пользователь ПК
коммуникабельность
умение работать в команде
целеустремленность
офис в самом центре Праги
график 5/2, 8 часовой рабочий день
молодой и дружный коллектив
работа в стабильной и надежной компании с высокой репутацией
неограниченный доход
карьерный рост
рекламная, юридическая и информационная поддержка
Резюме направлять на почту: info@zontcentrum.cz
Арина
info@zontcentrum.cz
+420606042042