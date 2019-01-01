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Требуется маклер по недвижимости
REFA Group s.r.o.
Praha 1

Менеджер по продаже недвижимости

Размещено Сегодня 13:27
Тип занятости
Полный день
Профессия
Риэлтор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
FM10 Company
Описание

Если ты хочешь и готов заниматься недвижимостью, знать все об инвестициях и иметь возможность стать частью этого, тогда ты на правильном пути!

Работа с клиентской базой
Консультирование клиентов по вопросам недвижимости
Организация показов/просмотров объектов недвижимости
Проведение переговоров и заключение договоров
Сопровождение сделок купли-продажи объектов недвижимости

Требования

опыт работы в сфере недвижимости
знание чешского языка
полный рабочий день
опытный пользователь ПК
коммуникабельность
умение работать в команде
целеустремленность

Условия

офис в самом центре Праги
график 5/2, 8 часовой рабочий день
молодой и дружный коллектив
работа в стабильной и надежной компании с высокой репутацией
неограниченный доход
карьерный рост
рекламная, юридическая и информационная поддержка

Дополнительная информация

Резюме направлять на почту: info@zontcentrum.cz

Контакты:

Арина

info@zontcentrum.cz

+420606042042



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