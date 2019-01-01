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Менеджер отдела аренды недвижимости

Размещено Вчера 09:31
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Риэлтор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
WellHOME
Описание

Ищете интересную работу?
Вы готовы получать новые знания и опыт, а также открыты для общения с новыми, интересными людьми?
В нашем агентстве недвижимости открыта вакансия риелтора.
Если ты энергичный, стрессоустойчивый, коммуникабельный, нацеленный на результат, умеешь планировать свой рабочий день и у тебя есть огромное желание работать и зарабатывать - отправляй резюме с фотографией на info@wellhome.cz или в ЛС
Дополнительные требования к соискателю: чешский язык на хорошем разговорном уровне, знание английского будет плюсом.

Контакты:

Елизавета Веллхоум

info@wellhome.cz

+420777710146



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