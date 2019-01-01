Сварщик,от 180 крон

Описание

Необходимые документы: паспорт ЕС, ПМЖ, рабочая карта на 2 года.

Зарплата: 46800 - 52200 крон чистыми.

Страна : Чехия（Plzen）

Занятость: Полная занятость

Условия работы:

• 260-290 часов в месяц

• 180 крон в час

• жилье предоставляется бесплатно

• еженедельные авансы по 1000-1500 крон

Требования:

• мужчины от 18-50 лет

• опыт работы в сварке методом полуавтомат не менее 6 месяцев (приветствуется опыт в сварке трубопроводов,мостов,кранов,сварка в военной отрасли)

• умение варить швы

• читать и составлять план

• хорошее здоровье

Сварка конструкций точечным методом.