Сварщик,от 180 крон

Необходимые документы: паспорт ЕС, ПМЖ, рабочая карта на 2 года.
Зарплата: 46800 - 52200 крон чистыми.
Страна : Чехия（Plzen）
Занятость: Полная занятость
Условия работы:
• 260-290 часов в месяц
• 180 крон в час
• жилье предоставляется бесплатно
• еженедельные авансы по 1000-1500 крон
Требования:
• мужчины от 18-50 лет
• опыт работы в сварке методом полуавтомат не менее 6 месяцев (приветствуется опыт в сварке трубопроводов,мостов,кранов,сварка в военной отрасли)
• умение варить швы
• читать и составлять план
• хорошее здоровье
Сварка конструкций точечным методом.
Трегубова Марина
trehubova.m@seznam.cz
+420778509751