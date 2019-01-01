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Plzeň-město

Сварщик,от 180 крон

Размещено Вчера 12:54
Тип занятости
Полный день
Профессия
Сварщик
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-město
Заработная плата
45 800 CZK
Компания
STEELEMENT
Описание

Необходимые документы: паспорт ЕС, ПМЖ, рабочая карта на 2 года.

Зарплата: 46800 - 52200 крон чистыми.

Страна : Чехия（Plzen）
Занятость: Полная занятость

Условия работы:
• 260-290 часов в месяц
• 180 крон в час
• жилье предоставляется бесплатно
• еженедельные авансы по 1000-1500 крон

Требования:
• мужчины от 18-50 лет
• опыт работы в сварке методом полуавтомат не менее 6 месяцев (приветствуется опыт в сварке трубопроводов,мостов,кранов,сварка в военной отрасли)
• умение варить швы
• читать и составлять план
• хорошее здоровье
Сварка конструкций точечным методом.

Контакты:

Трегубова Марина

trehubova.m@seznam.cz

+420778509751



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