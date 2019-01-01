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Оператор на производстве

Размещено Вчера 13:05
Тип занятости
Полный день
Профессия
Контролёр ОТК
Регион
Jihočeský kraj
Город
Jindřichův Hradec
Заработная плата
не указана
Компания
STEELEMENT
Описание

Оператор на производстве (автомобильный завод)

Документы: паспорта ЕС, трывалый побыт, рабочая карта на 2 года

Страна : Чехия（Jindrichuv Hradec）
Занятость: Полная занятость

Требования:
• мужчины,женщины,семейные пары от 18-45 лет.
• ловкость рук, усердие
• готовность учиться
• надежность, ответственность

Мы предлагаем:
• официальное трудоустройство
• 8 часов, в 3 смены ,200 часов в месяц.
• 120 крон в час чистого
• жилье предоставляется бесплатно
• еженедельные авансы по 1000 крон

Обязанности:
• ручная сборка компонентов (пластиковые трубки), работа на простых машинах
• эксплуатация литьевых машин, сборка, проверка
• производственные вспомогательные работы

Контакты:

Трегубова Марина

trehubova.m@seznam.cz

+420778509751



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