Оператор на производстве (автомобильный завод)
Документы: паспорта ЕС, трывалый побыт, рабочая карта на 2 года
Страна : Чехия（Jindrichuv Hradec）
Занятость: Полная занятость
Требования:
• мужчины,женщины,семейные пары от 18-45 лет.
• ловкость рук, усердие
• готовность учиться
• надежность, ответственность
Мы предлагаем:
• официальное трудоустройство
• 8 часов, в 3 смены ,200 часов в месяц.
• 120 крон в час чистого
• жилье предоставляется бесплатно
• еженедельные авансы по 1000 крон
Обязанности:
• ручная сборка компонентов (пластиковые трубки), работа на простых машинах
• эксплуатация литьевых машин, сборка, проверка
• производственные вспомогательные работы
Трегубова Марина
trehubova.m@seznam.cz
+420778509751