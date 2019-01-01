Контролер (рабочий склада) на склад с автодеталями, Брандис-над-Лабем. З-та от 27 000 крон

Описание

Вакансия контроля качества (день/ночь, 11 часов чистого ), Брандис-над-Лабем.

На склад с автодеталями нужны работники (контроль качества) дневные, ночные смены, за ночные доплата 10 крон, зарплата от 130 крон в час, все официально. Знание чешского на разговорном уровне. Вакансия подходит только для граждан ЕС, трвалый, переходный побыт, также c предпринимательской деятельностью ОСВЧ. При необходимости поможем с жильем.

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Tel./viber +420 776 569 453