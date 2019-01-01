Менеджер проектов / переводчик со знанием русского и английского языков

Тип занятости Полный день Профессия Менеджер проекта Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата не указана Компания PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.

Описание В отдел ЕС переводческого агентства PRESTO требуется: МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ / ПЕРЕВОДЧИК СО ЗНАНИЕМ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ Обязанности:

- принимать заказы на перевод,

- вести учет заказов, принимать готовые переводы от переводчиков,

- вести коммуникацию с переводчиками и корректорами,

- вести коммуникацию с координаторами переводов из чешских и международных организаций,

- следить за ходом реализации проектов,

- помогать в подготовке предложений для тендеров,

- выполнять небольшие переводы/корректуру текстов на русском языке,

- административная деятельность: выполнение расчетов, фактурация.

Требования - среднее-специальное или высшее образование,

- вакансия подходит также для выпускников с опытом работы,

- пользовательское умение работы с компьютером,

- плюсом является владение русским языком на уровне носителя,

- отличное знание английского языка (ежедневная коммуникация),

- базовое владение чешским языком (офис чешскоязычный),

- опыт работы в переводчской сфере является большим преимуществом,

- коммуникативность и презентабельность,

- надежность, ответственность, внимательность и способность к самостоятельной работе.

Условия Мы предлагаем:

- интересную и креативную работу в молодом коллективе,

- уютный офис в самом центре Праги,

- возможность самореализации,

- соответствующее финансовое вознаграждение,

- «стравенки» (ваучеры на питание)

- языковые курсы

- MultiSport карта

Выход на работу возможен в ближайшие сроки.