В отдел ЕС переводческого агентства PRESTO требуется:
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ / ПЕРЕВОДЧИК СО ЗНАНИЕМ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
Обязанности:
- принимать заказы на перевод,
- вести учет заказов, принимать готовые переводы от переводчиков,
- вести коммуникацию с переводчиками и корректорами,
- вести коммуникацию с координаторами переводов из чешских и международных организаций,
- следить за ходом реализации проектов,
- помогать в подготовке предложений для тендеров,
- выполнять небольшие переводы/корректуру текстов на русском языке,
- административная деятельность: выполнение расчетов, фактурация.
- среднее-специальное или высшее образование,
- вакансия подходит также для выпускников с опытом работы,
- пользовательское умение работы с компьютером,
- плюсом является владение русским языком на уровне носителя,
- отличное знание английского языка (ежедневная коммуникация),
- базовое владение чешским языком (офис чешскоязычный),
- опыт работы в переводчской сфере является большим преимуществом,
- коммуникативность и презентабельность,
- надежность, ответственность, внимательность и способность к самостоятельной работе.
Мы предлагаем:
- интересную и креативную работу в молодом коллективе,
- уютный офис в самом центре Праги,
- возможность самореализации,
- соответствующее финансовое вознаграждение,
- «стравенки» (ваучеры на питание)
- языковые курсы
- MultiSport карта
Выход на работу возможен в ближайшие сроки.
Если Вас заинтересовала данная вакансия, просим посылать резюме на чешском или английском языке.
Jana Stýblová
jana.styblova@presto.cz