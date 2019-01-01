Работник рецепции в 4* отель в Праге

Тип занятости Полный день Профессия Работник рецепции Регион Hlavní město Praha Город Praha 2 Заработная плата не указана

Описание Небольшой семейный 4* отель в центре Праги примет на работу на рецепции сотрудника на дневные и ночные смены.

- регистрация гостей, check in / check out

- обеспечение стабильной работы рецепции

- коммуникация с гостями

- работа в системе HotelTime

- работа с наличными и безналичными оплатами

- службы консьерж

- работа с документами

Требования - коммуникативное знание английского и чешского языка

- надежность и ответственность

- навыки работы на компьютере

- минимально законченное среднее образование

- опыт работы в отеле желателен, но не является обязательным условием