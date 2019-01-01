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Международынй Союз Молодежи
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SMM Специалист
Международынй Союз Молодежи
Praha 1

SMM Специалист

Размещено Вчера 10:23
Тип занятости
Полный день
Профессия
SMM-менеджер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

SMM Специалист Международная компания с 11-ти летним опытом в сфере образования за рубежом приглашает в свою команду специалисту по SMM и Копирайтингу.
Обязанности:

• Разработка и реализация SММ-стратегии продвижения услуг компании в социальных сетях (Facebook, Instagram, Вконтакте); составление контент-плана и выполнение его в соответствии с дедлайнами;

• Разработка и проведение акций, розыгрышей;

• Активная жизнь аккаунтов в социальных сетях (Instagram, Facebook) и эффективное продвижение страниц соцсетей с целью привлечения новых клиентов;

• Коммуникация и сотрудничество с лидерами мнений в fb, Instagram;

• Ежемесячный анализ эффективности выполненного СММ-плана и корректировка недочетов и слабых мест;

• Анализ и запуск таргетированной рекламы (опыт обязателен);
• Умение работать в Wordpress является преимуществом
• Грамотная письменная речь: русский, английский. Преимущества: украинский.

Знание сферы образовательных услуг (в особенности рынка услуг образования за рубежом) и навыки работы с графическими редакторами/базовые навыки монтажа видео — будут дополнительными преимуществами. Ждем Ваше резюме с фото по адресу cv@msmacademy.eu

Контакты:

Колесник Евгений

cv@msmacademy.eu



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