HR Менеджер

В международную компанию с 11-ти летним опытом в сфере образования за рубежом требуется HR Manager.
Основные обязанности:
Управление штатом: планирование найма и подбор сотрудников, ротация и продвижение, программы по сохранению ключевых сотрудников. Организация адаптации новых сотрудников.
Опыт в рекрутинге от 2-х лет. Опыт в HR и умение выстраивать HR-процессы. Гибкость мышления и адаптивность. Ждем Ваше резюме с фото по адресу cv@msmacademy.eu
Место работы: Praha – Nové Město.
График работы: с 09:00 до 17:30.
Языки: грамотный устный и письменный русский и чешский.
Требование: высшее образование, коммуникабельность.
Бенефиты: молодой и дружный коллектив, комфортные условия труда, офис в самом центре Праги
Обучение, достойный уровень заработной платы, дружный коллектив.Ждем Ваше резюме с фото по адресу cv@msmacademy.eu
Колесник Евгений
cv@msmacademy.eu