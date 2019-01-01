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Международынй Союз Молодежи
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Менеджер по продажам со знанием английского языка

Размещено Вчера 11:02
Тип занятости
Полный день
Профессия
Офис-менеджер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Офис-менеджер

Требуется офис-менеджер на ресепшн, девушка до 30 лет.

Обязанности:
- Выполнение служебных поручений.
- Организация приема посетителей, планирование встреч.
- Административно-хозяйственное обеспечение.
- Прием, отправка корреспонденции.
- Ведение документооборота.
- Деловая переписка.

Требования:
- Владение русским, английским и чешским языками.
- Умение писать грамотно тексты на разные темы.
- Приятная, опрятная внешность.
- Пунктуальность, ответственность, исполнительность.
- Коммуникабельность, вежливость, приветливость.
- Уверенный пользователь ПК.

Высшее образование, можно бакалавр. Полный рабочий день. Бенефиты: комфортные условия труда, офис в самом центре Праги 1.
Резюме (с фото) отправлять на эл. почту: cv@msmacademy.eu

Контакты:

Колесник Евгений

cv@msmacademy.eu



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