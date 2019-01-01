Web-разработчик

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Размещено Вчера 11:03
Тип занятости
Полный день
Профессия
Web-программист
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

WordPress Web-Developer
Место работы: Praha – Nové Město. График работы: с 10:00 до 19:00. Возможен гибкий график работы. Языки: русский, английский (B1).
Обязанности:
Развитие сайтов на базе CMS WordPress
Постоянная поддержка и модернизация существующих проектов
Требования:
Глубокое понимание CMS WordPress (функций, хуков, основных плагинов).
Умение писать плагины и темы под WordPress.
Уверенное знание препроцессора SAAS.
Оптимизация быстродействия существующих скриптов.
Понимание базовых принципов SEO, с точки зрения разработки.
Уверенное Знание JavaScript, jQuery, Ajax, MySQL;
Опыт веб-разработки на WordPress не менее 3-х лет
Наличие не менее 5х проектов в онлайне на базе WordPress, в разработке которых вы принимали участие;
Опыт работы с менеджерами пакетов, сборщиками (webpack, npm).
Умение самостоятельно находить решения и достигать поставленных целей; Умение эффективно выстраивать собственный рабочий процесс; Фокус на саморазвитии, быстрое изучение нового материала, системное мышление; Высокий уровень ответственности, дисциплины, автономности. Бенефиты: комфортные условия труда, офис в самом центре Праги 1, возможность повышать свои знания у других IT специалистов.
Резюме (с фото) отправлять на адрес: cv@msmacademy.eu

Контакты:

Колесник Евгений

cv@msmacademy.eu



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