Требуются мужчины на склады. Работа в Праге

Обязанности: сбор товара по заказам, работа со сканером, упаковка, сортировка, (надувные матрасы, бассейны, батуты и т.д.)
При необходимости проживание предоставляется. Визовая поддержка
Рабочий график: 10-13 часовой рабочий день, 1-2 выходных в неделю.
готовность к физическим нагрузкам (работа с тяжелыми грузами);
хорошее зрение - работа с ручным сканером;
базовое знание чешского языка;
соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте
Зарплата: 110 крон / час. Выплата авансов.
Hryhorovych Ivanna
i.hryhorovych@workintense.eu
+420601558137