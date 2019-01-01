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Требуются мужчины на склады. Работа в Праге

Размещено Вчера 10:43
Тип занятости
Полный день
Профессия
Логист, Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
110 CZK
Описание

Обязанности: сбор товара по заказам, работа со сканером, упаковка, сортировка, (надувные матрасы, бассейны, батуты и т.д.)
При необходимости проживание предоставляется. Визовая поддержка
Рабочий график: 10-13 часовой рабочий день, 1-2 выходных в неделю.

Требования

готовность к физическим нагрузкам (работа с тяжелыми грузами);
хорошее зрение - работа с ручным сканером;
базовое знание чешского языка;
соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте

Условия

Зарплата: 110 крон / час. Выплата авансов.

Контакты:

Hryhorovych Ivanna

i.hryhorovych@workintense.eu

+420601558137



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