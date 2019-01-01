Примем работников на производство поддонов. Чехия

Производство и монтаж деревянных поддонов, обслуживание машин и рабочих станков, работа с монтажным пистолетом, распиливание, обработка, сортировка, зачистка досок, складирование готовой продукции.
Бесплатное жильё (в общежитии на територии производства), предоставляем защитные средства
Оформляем полный пакет документов для открытия рабочей визы. Авансы
Заработная плата работника на производстве поддонов:
-первый месяц - 82 крон/час
-со второго месяца - 92 крон/час
cредняя з/п от 25 000 крон
Hryhorovych Ivanna
i.hryhorovych@workintense.eu
+420601558137