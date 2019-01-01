В компанию S.O.S.-DEKORACE - требуется помощник Офис Менеджера со знанием русского языка
описание обязанностей:
- неполный рабочий день, возможно, график работы по договоренности
- работа преимущественно на русском языке
- работа с документами, сканирование, архивирование, печать документов
- проверка на комплектность
- прием и отправка корреспонденции, заказ курьера в Россию
- не сложные переводы с/на русский и чешский язык
- выполнение иных поручений вышестоящего начальника
- регистрация входящей/исходящей корреспонденции
- уверенный пользователь ПК
- Microsoft (Excel, Word, Outlook)
- Знание офисной оргтехники
- чешский язык будет преимуществом
- доброжелательность, ответственность, внимательность
-исполнительность
- работа подходит и для студентов
- рассмотрим кандидатов, как с опытом, так и без опыта работы
- График работы - по согласованию
- Возможность совмещать с другой работой/учёбой
- комфортное рабочее место, ноутбук
- приятная рабочая атмосфера
- хороший коллектив
- зарплата по договоренности
Пчеловодова Мария
pchelovodova@sosdekorace.cz