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Помощник офис-менеджера

Размещено Вчера 10:46
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 4
Заработная плата
не указана
Описание

В компанию S.O.S.-DEKORACE - требуется помощник Офис Менеджера со знанием русского языка
описание обязанностей:
- неполный рабочий день, возможно, график работы по договоренности
- работа преимущественно на русском языке
- работа с документами, сканирование, архивирование, печать документов
- проверка на комплектность
- прием и отправка корреспонденции, заказ курьера в Россию
- не сложные переводы с/на русский и чешский язык
- выполнение иных поручений вышестоящего начальника
- регистрация входящей/исходящей корреспонденции

Требования

- уверенный пользователь ПК
- Microsoft (Excel, Word, Outlook)
- Знание офисной оргтехники
- чешский язык будет преимуществом
- доброжелательность, ответственность, внимательность
-исполнительность
- работа подходит и для студентов
- рассмотрим кандидатов, как с опытом, так и без опыта работы

Условия

- График работы - по согласованию
- Возможность совмещать с другой работой/учёбой
- комфортное рабочее место, ноутбук
- приятная рабочая атмосфера
- хороший коллектив
- зарплата по договоренности

Контакты:

Пчеловодова Мария

pchelovodova@sosdekorace.cz



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