Помощник офис-менеджера

Тип занятости Свободный график Профессия Менеджер по работе с клиентами Регион Hlavní město Praha Город Praha 4 Заработная плата не указана

Описание В компанию S.O.S.-DEKORACE - требуется помощник Офис Менеджера со знанием русского языка

описание обязанностей:

- неполный рабочий день, возможно, график работы по договоренности

- работа преимущественно на русском языке

- работа с документами, сканирование, архивирование, печать документов

- проверка на комплектность

- прием и отправка корреспонденции, заказ курьера в Россию

- не сложные переводы с/на русский и чешский язык

- выполнение иных поручений вышестоящего начальника

- регистрация входящей/исходящей корреспонденции

Требования - уверенный пользователь ПК

- Microsoft (Excel, Word, Outlook)

- Знание офисной оргтехники

- чешский язык будет преимуществом

- доброжелательность, ответственность, внимательность

-исполнительность

- работа подходит и для студентов

- рассмотрим кандидатов, как с опытом, так и без опыта работы