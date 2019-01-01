Оператор-кассир

Тип занятости Полный день Профессия Офис-менеджер, Оператор call-центра, Административный работник Регион Hlavní město Praha Город Praha 9 Заработная плата не указана Компания INFOBUS

Описание У вас есть возможность стать частью нашей команды, которая работает над тем, чтобы дать людям уверенность и надежность, сделать их жизнь лучше.

Обязанности:

Обслуживание клиентов;

Отправка денежных переводов;

Административная/офисная работа.

Требования Требования к кандидатам:

Ответственность;

Пунктуальность;

Исполнительность;

Знание ин. языков (чешский, английский, остальные будут преимуществом);

Желание работать;

Легальное пребывание в ЧР;

Возможность работать по выходным. Мы ждем именно тебя энергичного, инициативного, ответственного работника! Стань частью мощной и влиятельной команды, которая меняет мир и управляет его процессами!