Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.67
USD
22.52
RUB
0.36
UAH
0.86
Энциклопедия Карта Погода
01d 22 °C
Подобные вакансии
Работник на склад
Sibirske Drevo
Praha 9
Работник склада
Sibirske Drevo
Praha 9
Контролер (рабочий склада) на склад с автодеталями, Брандис-над-Лабем. З-та от 27 000 крон
Karnivores s.r.o.
Praha-východ
Требуются мужчины на склады. Работа в Праге
Praha 1

Кладовщик

Размещено 20 июня 14:25
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Кладовщик-грузчик, Рабочий склада
Регион
Středočeský kraj
Город
Praha-západ
Заработная плата
не указана
Компания
Samarit CZ
Описание

• подготовка и упаковка товаров к отгрузке
• физическое получение товаров на складе, проверка товаров
• погрузка / разгрузка товаров на поддонах в / из грузовика и сборка товаров
• работа с вилочным погрузчиком

Требования

• командный подход, ответственность, надежность
• физическая пригодность
• разрешения на VZV – преимущество
• водительские права B+ - преимущество
• опыт работы кладовщиком

Условия

• гибкое рабочее время Пн-Пт 7: 00-17: 00 минимум 20 часов в неделю
• почасовая оплата
• стабильная и официальная работа
• медицинское и социальное страхование

Дополнительная информация

Компания Samarit CZ ищет коллегу в свою команду на должность кладовщика.
Место работы:
• Jeneč, Прага-Запад

Контакты:

Наталия

nzhyliaieva@gmail.com

777 733 090



Мобильная версия