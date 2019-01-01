• подготовка и упаковка товаров к отгрузке
• физическое получение товаров на складе, проверка товаров
• погрузка / разгрузка товаров на поддонах в / из грузовика и сборка товаров
• работа с вилочным погрузчиком
• командный подход, ответственность, надежность
• физическая пригодность
• разрешения на VZV – преимущество
• водительские права B+ - преимущество
• опыт работы кладовщиком
• гибкое рабочее время Пн-Пт 7: 00-17: 00 минимум 20 часов в неделю
• почасовая оплата
• стабильная и официальная работа
• медицинское и социальное страхование
Компания Samarit CZ ищет коллегу в свою команду на должность кладовщика.
Место работы:
• Jeneč, Прага-Запад
Наталия
nzhyliaieva@gmail.com
777 733 090