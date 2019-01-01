- Осуществление перевозки клиентов на автомобилях компании 2018 и 2019 года
- Работа с программой, установленной на смартфон компании
- Базовое знание чешского и английского языка
- Водительский стаж в категории B
- Аккуратный, плавный стиль вождения
- Поддержание авто в чистоте и порядке
- Круглосуточная поддержка водителей
- Неограниченный доход
- До 50% от выручки + чаевые, бонусы от компании
- Все расходы за счет фирмы
- Работа на автомобилях 2018 года
- Бонусная система вознаграждения лучших сотрудников
Николай
detextransfer@gmail.com
+420770144141