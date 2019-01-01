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Размещено Вчера 16:47
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Водитель , Таксист
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Detex
Описание

- Осуществление перевозки клиентов на автомобилях компании 2018 и 2019 года
- Работа с программой, установленной на смартфон компании

Требования

- Базовое знание чешского и английского языка
- Водительский стаж в категории B
- Аккуратный, плавный стиль вождения
- Поддержание авто в чистоте и порядке

Условия

- Круглосуточная поддержка водителей
- Неограниченный доход
- До 50% от выручки + чаевые, бонусы от компании
- Все расходы за счет фирмы
- Работа на автомобилях 2018 года
- Бонусная система вознаграждения лучших сотрудников

Контакты:

Николай

detextransfer@gmail.com

+420770144141



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