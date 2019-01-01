Водитель

Тип занятости Свободный график Профессия Водитель , Таксист Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата не указана Компания Detex

Описание - Осуществление перевозки клиентов на автомобилях компании 2018 и 2019 года

- Работа с программой, установленной на смартфон компании

Требования - Базовое знание чешского и английского языка

- Водительский стаж в категории B

- Аккуратный, плавный стиль вождения

- Поддержание авто в чистоте и порядке